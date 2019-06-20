Комитет Госдумы выступил против присвоения поликлиникам гостиничных «звезд»

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против идеи Министерства здравоохранения России присваивать поликлиникам «звезды» по аналогии с отелями.

По словам члена комитета Александра Петрова, данная инициатива крайне опасна.

— Поликлиники должны соответствовать единым стандартам, иметь одинаково квалифицированные кадры в соответствии с этими стандартами и соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, — пояснил депутат.

Он отметил, что если и говорить о «звездности», то все поликлиники должны иметь пять «звезд». В остальном порядок работы с медучреждениями вполне стандартный. Если оно не отвечает требованиям, то в конкретные сроки его нужно привести в нормальное состояние. Если такой возможности нет, поликлинику нужно закрыть или ремонтировать.

— У нас норматив одинаковый, и люди должны получать одинаковую квалифицированную помощь. Устанавливая звездность, мы хотим сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже в плане оказания медицинской помощи, — заключил парламентарий.

Петров добавил, что принятие предложения Минздрава создаст очереди в более высокоуровневые больницы.

По мнению депутата, такая сертификация поликлиник может привести к тому, что в медучреждения более высокой категории выстроится очередь из пациентов. Об этом пишет агентство «Москва».

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