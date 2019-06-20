ЦОДД попросил столичных мотоциклистов соблюдать ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в Twitter просит мотоциклистов соблюдать ПДД.
С начала сезона в Москве уже 173 аварии с мотоциклистами. Погибли 11 человек, 185 - в больницах. Пожалуйста, соблюдайте ПДД. Надевайте защиту: не только шлем, но и штаны, мотоботы,«черепахи». Водители машин - смотрите в зеркала. Не заставляйте нас писать такие плохие новости. pic.twitter.com/0cAsLa3XXR— ЦОДД (@gucodd) 20 июня 2019 г.
По данным ведомства, с начала сезона в Москве произошло уже 173 аварии с участием мотоциклистов. Погибли 11 человек, еще 185 находятся в больницах.
Любителям быстрой езды советуют надевать полный защитный комплект. Водителей машин просят смотреть в зеркала заднего вида.
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