Центральный павильон проката в парке Горького реконструируют

В столичном парке Горького проведут реконструкцию здания центрального павильона проката. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
— Выдано разрешение на реконструкцию здания центрального павильона проката в центре Москвы. Объект возведут по адресу: ул. Крымский Вал, дом 9, строение 38 (ЦАО, Якиманка), на территории Центрального парка, — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Здание павильона модернизируют, объемно-планировочные решения улучшатся. В обновленном павильоне появятся помещения персонала, вспомогательные и технические помещения, терраса, кафе с доготовочным цехом, а также пункт проката. На прилегающей территории обустроят проезды, тротуары и отмостки, а также пешеходные дорожки из грунтового покрытия с гранитным отсевом. Кроме того, специалисты заменят бортовой камень, разобьют газоны, установят скамейки и урны.
Реконструкцию павильона проведут за счет бюджета города. Застройщик — ГАУК Москвы «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького», передает агентство «Москва».
Читайте также: Парк Горького закроют для проведения выпускного