Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала о первой встрече с мужем
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с мужем, бывшим королем Малайзии Мухаммадом V.
По ее словам, впервые они встретились весной 2017 года. В то время она сотрудничала с их общим знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. После одного из мероприятий они отправились на ужин, где и состоялось судьбоносное знакомство.
Любопытно, что когда Мухаммад представился в первые минуты беседы королем Малайзии, девушка не поверила и в ответ шутливо сказала, что является «королевой Москвы».
— Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый, — написала модель в Instagram.
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