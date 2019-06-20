Владимир Путин назвал самые острые темы для россиян
Президент России Владимир Путин в начале ежегодной прямой линии указал на самые главные, насущные проблемы граждан, которые сформировались в том числе исходя из поступивших главе государства вопросов.
Так, остро стоят вопросы уровня жизни, доходов и здравоохранения.
— Сейчас — это не секрет, никакого секрета не открою — прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал — работа с отходами, с мусором, — отметил глава государства.
17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.