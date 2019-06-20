Владимир Путин назвал главный способ решения проблемы уровня жизни
В ходе ежегодной прямой линии лидер РФ Владимир Путин назвал главный способ решения проблемы уровня жизни. По словам главы государства, повысить соответствующий показатель можно с помощью роста производительности труда.
По мнению президента, максимального результата для граждан и экономики необходимо добиться по итогам работы нацпроектов.
— Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, — отметил Путин.
17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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