Владимир Путин: Индексация пенсии по старости составила 7,05 процента
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил важность решения вопроса повышения доходов пенсионеров. По его словам, эта задача является приоритетной.
Глава государства отметил, что в 2019 году индексация пенсии по старости составила 7,05 процента. С 1 октября военным пенсионерам увеличат выплаты на 4,3 процента.
По словам Путина, с 1 апреля 2019 года государственные и социальные пенсии повышены на 2 процента.
Также глава государства отметил, что реальные доходы россиян сокращались в течение нескольких лет. Наибольший спад был зафиксирован в 2016 году. При этом к сегодняшнему дню реальные доходы граждан постепенно восстанавливаются, добавил Путин.
17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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