Прямая линия с Владимиром Путиным: Россия меняется на глазах

Год за годом прямая линия с Путиным вызывает самые разные отклики.

Нет, отмечают критики, сам Путин бесспорно молодец. Но что говорит о государстве ситуация, когда руководитель 146-миллионной страны вынужден в ручном режиме и в прямом эфире разруливать жалобы граждан на необустроенные дворы, задержки зарплат и отсутствие водопровода в селе в отдаленной области?

Что уж тут спорить, не очень хорошее говорит.

Однако можно взглянуть на это ежегодное мероприятие и с иной стороны, разглядев в нем не диагноз системе, а происходящие в ней перемены.

Ведь прямая линия, она в первую очередь про них — причем про перемены к лучшему. Кстати, далеко не только решенные конкретные проблемы конкретных граждан имеются в виду.

Своей прямой линией Владимир Путин лично участвует в двух важнейших — и по-настоящему системных — процессах, которые развиваются в стране.

Во-первых, государство действительно взяло курс на повышение собственной эффективности. Привычная отечественная безнадега «до Бога высоко, до царя далеко» много веков давала питательную почву и для бюрократического самоуправства на местах, и просто для игнорирования проблем и жалоб людей.

Сейчас это меняется. Современные технологии и цифровизация заставляют власти на местах шевелиться куда больше, чем когда-либо раньше. Включенная видеокамера на смартфоне способна ославить на всю страну любого чиновника, а отправленная по Интернету жалоба может обеспечить высадку «десанта» из Следственного комитета и Генпрокуратуры в самый дальний медвежий угол России.

Прямая линия с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Кремля

Путин присоединился к данному масштабному процессу, частью которого являются повсеместная цифровизация, МФЦ, общественные приемные и советы, перевод в онлайн все большего количества госуслуг и многочисленные другие механизмы, которые принуждают чиновников по всей стране и по всей иерархии сверху донизу осознавать, что у них не получится больше уклоняться от исполнения — добросовестного исполнения — своих обязанностей. Рано или поздно, но система принудит к этому всех, и российский президент лично принимает активное участие в процессе.

Но, возможно, даже более важным является другой аспект прямой линии. Причем если по первому пункту Владимир Путин выступает как президент России, то по второму куда важнее его личные качества как человека.

У Путина есть талант разговаривать с народом — просто, свободно и на равных, не фильтруя «неудобные» вопросы, не заискивая лицемерно (скрывая под этим высокомерное презрение к «низам») и не боясь открыто высказывать непопулярные мнения.

В общем, у него есть то, чего нет у многочисленных российских чиновников, которые регулярно в последнее время становятся героями громких медийных скандалов из-за своих… сомнительных высказываний. Да и те, что не становятся, зачастую немногим лучше, боясь выйти за пределы заученных казенных штампов и тщательно отобранных вопросов.

А между тем выйти придется.

Россия меняется у нас на глазах. Это касается и государственной системы, и отношений между властью и обществом. Конструктивное взаимодействие между гражданами и официальными лицами становится по-настоящему важной частью функционирования всей государственно-политической системы страны.

Умение вести свободный и адекватный разговор по существу на самые животрепещущие темы становится обязательной частью профессиональных навыков для чиновников и государственных деятелей.

Ну а если не дано от природы, им придется этому учиться. Прямая линия с Владимиром Путиным в очередной раз напоминает, что есть у кого.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»