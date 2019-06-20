Сергей Собянин назначил замглавы Департамента транспорта столицы

• 15:08 • 20 июня 2019
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Служебный контракт с Гаракоевым заключается на пять лет
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Гаракоева заместителем руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Соответствующее распоряжение появилось в четверг, 20 июня, на официальном сайте градоначальника.
— В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Гаракоева Александра Курейшевича на должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, — указывается в распоряжении.
Служебный контракт с Гаракоевым заключается на пять лет — на период, не превышающий срок полномочий мэра.
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