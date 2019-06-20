Сергей Собянин: Масштабную программу модернизации поликлиник запустят в этом году
В этом году в столице будет запущена масштабная программа модернизации городских поликлиник. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Мэр прокомментировал сообщение президента России Владимира Путина в ходе прямой линии об укреплении амбулаторного звена в отечественном здравоохранении.
— Президент очень правильно заострил тему укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В этом году запускаем масштабную программу модернизации поликлиник. Оснащаем их новым оборудованием, принимаем на работу дополнительно 700 врачей узких специальностей, — написал мэр.
Кроме того, в ближайшие годы власти столицы начнут реализацию второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник. Уже разработан план оснащения медучреждений аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, рентген-комплексами, маммографами и прочим. Также расширен штат медицинского персонала по самым востребованным специальностям.
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