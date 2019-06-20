В четверг, 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро. На карте городской подземки появились новые названия — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Событие стало большим праздником для жителей Новой Москвы — теперь до центра столицы им практически рукой подать. Примерно за 45 минут поезда под землей доставят их на Красную площадь, в Сокольники, вдвое быстрее — в Лужники и на Воробьевы горы.

— С праздником! — поздравил жителей Новой Москвы на платформе «Коммунарки» Сергей Собянин.

Бурные аплодисменты прозвучали в ответ — горожане ждали прихода метро на присоединенные территории.

— Июнь у нас стал месяцем метро, — заметил мэр, напомнив, что год назад был запущен Солнцевский радиус до «Рассказовки», а две недели назад открылись четыре станции Некрасовской линии. На очереди — отрезок Сокольнической линии.

Четыре станции в разы повышают транспортную доступность Новой Москвы — территорий, на которых теперь проживает полмиллиона человек.

— Сроки строительства были жесткими, — говорит первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов. — За короткий промежуток построили десять километров и четыре станции метро. И каждая из них прекрасна, отличается от того, что создавали раньше в столице.

Сергей Собянин объявил благодарность строителям, особо подчеркнув, что их труд важен как для создания метро, так и для строительства магистралей первого класса.

— Станции получились уникальными, такого опыта в Москве не было, — подчеркнул глава города. — Реализованный проект значительно преобразит Новую Москву.

«ВМ» подробно рассказывает о каждой из новых станций. Первая на отрезке после «Саларьево» — «Филатов луг» — построена в наземном исполнении и имеет пешеходный переход через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Саму станцию решили накрыть футуристической конструкцией. Обилие стекла и металла не смотрится чрезмерно, напротив, строители постарались придать конструкциям легкость и воздушность. Среди материалов отделки натуральный и искусственный камень, композит, стекло.

На всех станциях применены долговечные, высококачественные, экологически чистые и пожаробезопасные материалы отечественного производства Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

— Мы впервые совмещаем метро с магистралями. Такое решение удобно как для пассажиров, так и для автолюбителей, — отмечает Петр Аксенов, добавив, что смена вида транспорта станет комфортной для всех.

По его словам, аналогов этих наземных станций в Москве нет. Широкие платформы, напоминающие волну, создают необычный вид двух станций Сокольнической ветки, которые сменяют подземные сооружения, созданные на глубине до 45 метров.

Следующая — «Прокшино» — расположена у одноименной деревни и очень похожа по своим решениям на «Филатов луг». А вот «Ольховая» расположена в центральной части административно-делового центра «Коммунарка». Ее уже «спустили» под землю, а по бокам построили два транспортных тоннеля магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Внешние несущие стены подземной части станционного комплекса поворачивают вместе с автодорожным тоннелем.

— Мы старались закончить все объекты в летнее время — период отпусков горожан, — говорит первый замглавы Департамента строительства.

Пока последняя на Сокольнической линии станция — «Коммунарка» — также расположена под землей и у пересечения с основными магистралями Новой Москвы. На всех станциях применены долговечные, высококачественные, экологически чистые и пожаробезопасные материалы отечественного производства.

Как рассказали в столичном Стройкомплексе, в настоящее время ведется разработка проекта планировки территории вокруг еще одной станции — «Потапово».

— Это будет наземная станция, планируется к размещению в створе автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ближайшие три года для отстоя и ремонта подвижного состава для обслуживания Сокольнической линии планируется размещение электродепо «Столбово».

— Мы впервые создаем транспортную инфраструктуру опережающими темпами — вначале появляются метро и дороги, а уже потом инвесторы будут осваивать расположенные рядом земельные участки, — добавляет Петр Аксенов. — Все эти объекты важны для будущего населения.

В градостроительную зону влияния после открытия новых станций Сокольнической линии метрополитена в Новой Москве попадает порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе около пяти миллионов «квадратов» жилья.

— Мне кажется, что именно метрополитен повлиял на то, что сейчас почти 70 процентов людей, приобретающих жилье в новостройках ТиНАО, — это москвичи, — говорит глава столичного Департамента развития присоединенных территорий Владимир Жидкин. — До того как метро пришло в Новую Москву, москвичей было, может, процентов 15–20.

Пока последняя на Сокольнической линии станция — «Коммунарка» — расположена под землей и у пересечения с основными магистралями Новой Москвы Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

По его словам, приход на присоединенные территории подземки влияет и на цену жилья в новостройках. Статистика это подтверждает: до 2016 года, когда была открыта первая станция метро в Новой Москве — «Румянцево» — цена в ближнем к Московской кольцевой автодороге секторе была на уровне 70–90 тысяч рублей за «квадрат». После открытия станций «Румянцево» и «Саларьево» она подросла до 100–115 в зависимости от класса жилья. А за последний год выросла еще на 20–25 процентов только потому, что строились новые станции метрополитена.

— Не сомневаюсь, что сейчас, когда в Новой Москве появились еще четыре станции метро, цена на квартиры в современных жилых корпусах ТиНАО еще вырастет примерно на 10–15 процентов, — уверен Владимир Жидкин. — В подавляющем большинстве наши новоселы — это молодые состоявшиеся люди и семьи. Им Новая Москва явно пришлась по душе.

Большие перспективы с приходом метро открываются и для Коммунарки, где теперь есть станция с таким же названием. Вместе со станцией подземки строители сдали и дорогу после капитального ремонта. Параметры улицы позволяют организовать движение общественного транспорта в сторону метро из поселка.

— Новая дорога позволит жителям добираться к станции метро и пешком, и на общественном транспорте. Как и предполагалось планами развития присоединенных территорий, Коммунарка обретает статус центра градостроительной активности, — считает Владимир Жидкин. — Масштабы создаваемого на 550 гектарах административно-делового центра поражают воображение даже бывалых урбанистов. Здесь планируется построить порядка пяти миллионов квадратных метров недвижимости. Так мы формируем настоящий город деловой активности.

По его словам, уже созданные и создаваемые объекты инфраструктуры, в том числе новые станции метро, повысили интерес инвесторов к активному участию в развитии Новой Москвы, в частности административно-делового центра в Коммунарке.

— В этом направлении построим не одну, а две линии метро, — заявил Сергей Собянин, сказав, что в перспективе в ТиНАО придет Коммунарская линия городской подземки. — Новая Москва становится реальной частью столицы нашей Родины.

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