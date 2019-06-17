Сергей Собянин: Разработаем концепцию благоустройства для каждого района

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 июня осмотрел ход благоустройства «Парка света» у метро «Бибирево». Он расположен между улицами Костромской и Пришвина.

Работы по благоустройству в парке проводятся в рамках программы «Мой район». По словам Сергея Собянина, в этом году в рамках этой программы правительство Москвы благоустроит 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории в жилых районах Москвы.

— Здесь в Бибиреве идет комплексное благоустройство «Парка света» на улице Костромской. Кроме того, мы продолжаем благоустройство дворов и школьных территорий, ремонт библиотек, культурных центров и поликлиник в Бибиреве и других районах, — сказал он.

Благоустройство «Парка света» у метро «Бибирево» Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы добавил, что в этом году будет разработана концепция развития районов города, то есть не отдельных объектов, будь то детские сады дворы, площадки, парки, а каждый район в целом.

— Это непростая работа, но сделать ее необходимо вместе с жителями, — сказал он.

Говоря о новом парке, глава города подчеркнул, что очень важно сделать всю работу качественно, а также правильно эксплуатировать и обслуживать установленные объекты, в том числе подсветку, которая будет украшать парк.

По словам Сергея Собянина, в этом году в рамках программы «Мой район» благоустроят 162 парка, сквера, бульвара и другие популярные среди местных жителей территории Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Генеральный проектировщик парка Дмитрий Ломакин отметил, что основная идея была в том, чтобы создать уникальный объект, которого нет ни в одном другом районе столицы.

— Чтобы жители хотели остаться в своем районе, а не ехать в центр города, — пояснил он.

По слова Ломакина, внимание москвичей будут привлекать круговые качели с подсветкой. Он также отметил, что все зеленые насаждения были сохранены.

— Мы также высадим дополнительно деревья и кустарники, — рассказал главный проектировщик.

Работы по благоустройству в парке проводятся в рамках программы «Мой район» Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Есть в парке и велодорожка. Она физически отделена от пешеходной зоны, чтобы велосипедисты не пересекались с теми, кто идет пешком.

Кстати, свое название «Парк света» получил благодаря запланированному необычному освещению, а также в связи с близким расположением храма и роддома.

Закончить все работы планируется в июле этого года.

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