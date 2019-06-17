Сергей Собянин рассказал о программе помощи семьям в трудоустройстве

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о модернизации Московской службы занятости. Глава города сообщил, что в столице открылся специализированный центр «Моя карьера». Он расположен на улице Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

По словам Сергея Собянина, в новом центре москвичам с особыми потребностями помогут найти работу и решить сопутствующие проблемы.

— На базе «Моей карьеры» мы планируем реализовать экспери­ментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми, — написал мэр.

Глава города рассказал, что эта программа предназначена для семей с детьми, в которых родители могут и хотят работать, но испытывают различные сложности при трудоустройстве.

— Участвуя в программе, они смогут найти работу, увеличить доходы и изменить к лучшему свою жизнь, — отметил Сергей Собянин.

Основным принципом программы стало добровольное участие — сотрудники центра будут работать только с мотивированными семьями. Именно так можно будет добиться положительного результата.

Важно отметить, что дополнительных выплат участники программы получать не будут.

— Главный «приз» — трудоустройство, благодаря которому семья сможет увеличить свой доход, — пояснил мэр Москвы.

Кроме того, специалисты «Моей карьеры» будут работать с обоими родителями — и с папой, и с мамой. К примеру, отцу найдут работу или окажут помощь в поиске вакансии с большим заработком, а матери подыщут частичную занятость в ситуации, когда она не может выйти на полный рабочий день.

Сергей Собянин рассказал, что по желанию участники программы могут пройти обучение и получить навыки ведения предпринимательской деятельности. Таким образом семьи могут начать свое дело и стать самозанятыми.

Преимущество экспериментальной программы состоит еще и в том, что даже при успешном трудоустройстве человек не потеряет положенные ему социальные выплаты. Среди тех, что будут сохранены, — доплаты к пенсии по потере кормильца, а также адресных детских пособий. Они будут также выплачиваться в течение трех лет.

Мэр столицы добавил, что в рамках новой программы семьям помогут преодолеть барьеры, мешающие им при трудоустройстве.

— Впервые для решения проблем конкретной семьи будут совместно работать служба занятости, соцзащита, образование и здравоохранение, — подчеркнул он.

Например, при недостаточной квалификации участникам предложат пройти бесплатное обучение, во время которого даже будут платить стипендию. Также научат правильно себя презентовать на собеседовании — для этого можно будет поработать с психологом на тренингах.

Наличие детей для поиска работы тоже теперь не проблема.

— В этом случае городские службы ускорят предоставление места в детском саду. А если все силы уходят на уход за родственником-инвалидом или пожилым человеком, то будут искать варианты, как облегчить это бремя, — рассказал Сергей Собянин.

Также помогут справиться с различными заболеваниями, которые мешают в трудоустройстве, например, с алкоголизмом. Специалисты центра «Моя карьера» предложат пройти курс лечения, если человек сам этого хочет.

Работа с каждой семьей будет выстроена индивидуально. Для каждого участника будет назначен персональный консультант. Он будет рядом на всех этапах участия в программе — от первого визита до закрепления на рабочем месте.

Важно отметить, что среди партнеров центра только те работодатели, которые понимают проблемы своих новых работников и готовы помогать им адаптироваться на рабочем месте.

— Очень многое, конечно, зависит и от будущих коллег по работе. Мы надеемся на их доброту и готовность поддержать своих новых товарищей. Без простого человеческого участия программа просто не заработает, — написал мэр Москвы.

Стать участником программы очень просто — достаточно прийти в центр «Моя карьера». Можно даже взять с собой ребенка, за ним присмотрят в игровой комнате.

Кстати, все нужные бумаги помогут оформить консультанты центра.

— Более того, если раньше сотрудники службы занятости сидели и ждали, когда к ним придут и напишут заявление, теперь они будут приглашать людей, чтобы оказать им помощь, — добавил Сергей Собянин, отметив, что желание самих взрослых людей работать — это главное. А правительство Москвы подставит свое плечо.

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