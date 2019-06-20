Президент России оценил возможность возвращения к Советскому Союзу
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 20 июня, рассказал, возможно ли возвращение к социализму и Советскому Союзу.
По мнению главы государства, возвращение к СССР, как и к социалистическому укладу в полном объеме, очень маловероятно. При этом процесс может сопровождаться большими конфликтами.
Путин не исключил, что в результате выборов страной может управлять любая политическая партия, в том числе и социалисты.
Говоря о возможности объединения России и Белоруссии в единое государство, президент подчеркнул, что на сегодняшний день этот вопрос не стоит. При этом Путин отметил, что страны сделали многое для создания союзного договора, однако назвал эту работу недостаточной, подчеркнув, что стороны могут и должны сделать больше.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах и выплат пособия по уходу за ребенком, а также другие актуальные для россиян проблемы. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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