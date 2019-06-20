Примерно 80 тысяч человек оштрафовали за нарушения в метро и наземном транспорте с мая
Порядка 80 тысяч человек были оштрафованы за различные нарушения, допущенные на территории столичного метрополитена и наземного транспорта с мая 2019 года.
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов рассказал, что выяснить спорные моменты или обсудить несогласие со стороны нарушителя поможет обжалование в организацию, которое в течение десяти суток будет рассмотрено.
Он отметил, что больше всего нарушений пришлось на наземный транспорт. Свыше 56 тысяч человек за указанный период прокатились без билета, 225 пассажиров незаконно использовали чужую карту.
Павел Павлов, как передает его слова агентство городских новостей «Москва», сообщил, что на долю метрополитена безбилетников пришлось на треть меньше — порядка 20 тысяч.
Он добавил, что с мая на территории подземки были оштрафованы 150 попрошаек.
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