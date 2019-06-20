Правительство России предложило ввести новый штраф для автомобилистов
В правительстве России предложили штрафовать водителей на сумму до 2,5 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге.
Для штрафования автолюбителей предлагают использовать систему «свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги более свободными. Сейчас для проезда по таким дорогам водитель должен остановить автомобиль на пункте взимания платы.
Помимо штрафов водителей предлагают привлекать к административной ответственности, сообщает официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».
В четверг данную инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Собранные от штрафов средства в полном объеме предлагается зачислять в региональные бюджеты.
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