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Общество

Правительство России предложило ввести новый штраф для автомобилистов

Юлия Курганова
• 06:44 • 20 июня 2019
Помимо штрафов водителей предлагают привлекать к административной ответственности
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Помимо штрафов водителей предлагают привлекать к административной ответственности
Фото: Владимир Смирнов, ТАСС

В правительстве России предложили штрафовать водителей на сумму до 2,5 тысячи рублей за неоплаченный проезд по платной дороге.

Для штрафования автолюбителей предлагают использовать систему «свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги более свободными. Сейчас для проезда по таким дорогам водитель должен остановить автомобиль на пункте взимания платы.

Помимо штрафов водителей предлагают привлекать к административной ответственности, сообщает официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».

В четверг данную инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Собранные от штрафов средства в полном объеме предлагается зачислять в региональные бюджеты.

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