Посетителям Музея Толстого покажут посвященные писателю полотна

Основа выставки — портреты Льва Толстого кисти Репина. Большинство из них стали широко распространяться сразу после их создания. Например, копии картины «Толстой на пашне» («Пахарь») можно было увидеть на перочинных ножах, конфетах, тарелках, флаконах одеколона начала XX века. В экспозицию вошла внушительная коллекция таких предметов, а также открытки и фотографии из фондов Музея Толстого.

Посетители также смогут увидеть и редкую работу Репина — поздний портрет Льва Толстого «По ту сторону жизни», которую художник написал уже после смерти писателя. Полотно много лет хранилось в запасниках и было специально отреставрировано к выставке.

— Диалог таких масштабных фигур в литературе и в живописи — подарок, который получило русское и мировое искусство, и мы предложим глубже погрузиться в историю их взаимного влияния, — рассказала куратор выставки Олеся Волосевич.

Музей Толстого хранит большое собрание репинской графики, которое представляет огромную ценность. В музее есть наброски «Пахаря» и эскизы к известным полотнам Репина на толстовскую тему. Все эти подлинные экспонаты можно будет увидеть на выставке. Они не вошли в масштабную ретроспективу Репина, которую ранее показывали москвичам в Третьяковской галерее, и составляют часть фондов Музея Толстого.

Художественные открытия, сделанные Репиным, — итог близкого общения двух мастеров, которое длилось ровно 30 лет, с 1880 по 1910 год.

Писателя и художника познакомил критик Владимир Стасов, который указал Толстому на то, что Репин в живописи — то же, что и Толстой в литературе. В отличие от Стасова сам Репин говорил, что тянулся к литератору «по закону притяжения малых тел к большим».

Спустя семь лет после первого визита Толстого в мастерскую художника тот впервые взялся за портрет великого писателя. За три дня в Ясной Поляне Илья Репин написал с натуры портрет литератора с книгой в руках. А вернувшись домой, художник написал картину «Лев Толстой на пашне».

Выставка будет работать до 13 октября.