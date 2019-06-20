Евросоюз продлил антироссийские санкции по Крыму на один год
• 16:10 • 20 июня 2019
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Санкции продлены до 23 июня 2020 года
Фото: Официальный сайт Евросоюза
Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, принял решение о продлении срока действия пакета антироссийских санкций в рамках политики непризнания воссоединения полуострова Крым с Россией.
Санкции продлены на 12 месяцев до 23 июня 2020 года. Решение было утверждено советом ЕС автоматически «письменной процедурой» без открытого голосования, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил продлить и расширить санкции против России.
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