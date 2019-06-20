Два образовательных здания-трансформера построят в Москве

В Москве в городе появляются новые образовательные комплексы, проводится благоустройство уже существующих учебных заведений. Все это всецело отражает идеологию программы «Мой район». Доступное качественное образование во всех районах города — один из ее приоритетов.

В Южном Бутове и районе Куркино будут построены два образовательных здания, которые при необходимости будут трансформироваться из школ в детские сады.

— Идея строительства зданий-трансформеров возникла несколько лет назад, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделением. И первые два таких объекта мы планируем сдать уже в этом году.

Кстати, в районе Куркино рабочие уже приступили к отделке фасада здания.

Также в рамках программы «Мой район» в этом году будет построен учебный корпус с телестудией в районе Кунцево. Здесь смогут обучаться более 400 человек.

В Северном Медведкове была благоустроена территория школы № 1506. Специалисты отремонтировали более тысячи метров асфальта и заменили 385 погонных метров бортового камня.

Всего в этом году городские власти планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов образования на 6075 мест.