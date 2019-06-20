Более 10 тысяч нарушений выявили в Москве после проверки такси
С начала года сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) совместно с ГИБДД провели 4800 рейдов по проверке легковых такси. Всего инспекторы выявили 10138 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа.
— В основном у таксистов не было информации о тарифах и перевозчике в салоне, цветографической схемы в виде «шашечек» на кузове и фонаря такси на крыше, — рассказали в пресс-службе МАДИ. — За такие нарушения водителям и компаниям выписали штрафы от 1000 до 100000 рублей.
Кроме того, в целях безопасности пассажиров из-за отсутствия у водителей путевых листов инспекторы временно изъяли 1655 автомобилей такси. Неисправности в машине или плохое самочувствие водителей нередко приводят к авариям.
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