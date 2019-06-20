Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии
• 16:43 • 20 июня 2019
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Всего в этом году на прямую линию поступило порядка двух миллионов обращений граждан
Фото: Официальный сайт Кремля
В ходе ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин ответил на 81 вопрос россиян. Сама беседа продлилась четыре часа восемь минут.
Всего в этом году на прямую линию поступило порядка двух миллионов обращений граждан.
В прошлом году президент ответил на 79 вопросов. Тогда прямая линия длилась четыре часа двадцать минут.
Напомним, 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» прошел в четверг, 20 июня. В ходе него глава государства обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, социального обеспечения, затронул вопросы коррупции, другие актуальные для россиян проблемы, а также внешнеполитические вопросы.
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