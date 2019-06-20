Москву предложили объединить с Петербургом и Минском высокоскоростными магистралями
Москву целесообразно соединить с Санкт-Петербургом и Минском в «треугольник» высокоскоростными магистралями, заявил в четверг, 20 июня, заместитель начальника департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России Олег Леснов.
В качестве примера он привел аналогичные расстояния 700–800 километров в Европе, которые преодолеваются за три часа, в то время как «у нас приходится ехать девять–десять часов». По словам Леснова, Союзное государство намерено принять участие в создании высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора Китай — Европа в той части, которая свяжет Россию и Белоруссию, а также обеспечит выход через Брест в Польшу и Германию, а через Петербург — в скандинавские государства.
Леснов отметил, что развитие транспортной инфраструктуры окажет благотворное влияние на интеграцию двух стран. При этом он не исключил привлечение для реализации проекта иностранных инвесторов. В частности, интерес к нему проявляют в австрийских, итальянских и немецких деловых кругах, говорится на сайте постоянного комитета Союзного государства.
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