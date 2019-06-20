Сын Игоря Талькова вновь попался пьяным за рулем
Сына музыканта Игоря Талькова отправили в наркологическую больницу на принудительное медицинское освидетельствование после того, как его в четверг, 20 июня, вновь остановили сотрудники ДПС.
По предварительным данным, Игорь Тальков-младший сел на руль, будучи в состоянии наркотического опьянения. В машине с ним были двое детей. От медицинского освидетельствования музыкант отказался. Его автомобиль был эвакуирован, а сам Тальков задержан, сообщает РЕН ТВ.
Напомним: Игорь Тальков-младший впервые был лишен водительских прав в 2016 году. В конце прошлого года он снова попался на езде в нетрезвом виде, в его отношении было возбуждено уголовное дело. В мае суд оштрафовал Талькова-младшего и лишил прав на два года.
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