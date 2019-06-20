Московский «Локомотив» не стал продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым
Главный тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал о том, что команду в июне покинет полузащитник Дмитрий Тарасов. У спортсмена заканчивается контракт, а руководство коллектива не собирается заключать с ним новое трудовое соглашение.
Семин заявил, что Тарасов «ищет другую команду».
— Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт, он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива», — цитирует ТАСС Юрия Семина.
Главный тренер железнодорожников назвал Тарасова «молодцом» и заявил, что уважает его как профессионала.
Напомним, что футболист играл за «Локомотив» на протяжении девяти лет. С ним в составе клуб трижды становился обладателем Кубка России и один раз выиграл чемпионат страны.
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