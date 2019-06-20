Марат Хуснуллин: На урбанфоруме презентуем самую масштабную в Европе программу развития метро

В интервью «Вечерке» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о программе девятого по счету события в сфере урбанистики.

— Марат Шакирзянович, главной темой Московского урбанистического форума заявлены вопросы, касающиеся качества улучшения городской среды. Почему именно эта тема так актуальна сейчас?

— Каждый мегаполис — живой организм, который должен развиваться, шагая в ногу со временем. Москва — не исключение. Команда городских властей восемь с половиной лет формирует «город для людей», то есть старается сделать столицу комфортной, открытой, удобной и привлекательной для всех, независимо от возраста и социального статуса.

— И одной из основополагающих составляющих является создание транспортной инфраструктуры? Ее развитию посвящен большой раздел предстоящих дискуссий среди экспертов.

— Именно так. Я уверен: транспортное строительство — главный «драйвер развития» всего города. Высокие темпы и объемы создания новых станций столичного метрополитена, скоростных железных и автомобильных дорог — все в комплексе как раз и позволило нам замахнуться на мегапроекты, имеющие глобальное значение для Москвы. Без высокой транспортной доступности могли бы простаивать стадионы, музеи, парки. Но этого не происходит, так как к каждому такому знаковому объекту подведена магистраль, вблизи открыта станция городской подземки. Все это в комплексе напрямую влияет на комфортность и удобство жизни в большом городе.

— Но это касается не только ключевых объектов — больших спортивных арен или парков. Новые дома, коммерческая недвижимость тоже нуждаются в магистралях и станциях метро.

— Конечно, и мы максимально приближаем строящуюся недвижимость к транспортным узлам. Чем быстрее люди смогут передвигаться по городу, тем больше у них останется свободного времени для самообразования, культурного досуга, поддержки здорового образа жизни. Более того, каждая минута, сэкономленная человеком в пути, в пересчете на количество населения дает колоссальный экономический эффект.

— Но есть и более понятные преимущества: когда горожане быстрее добираются из пункта А в пункт Б, не тратя лишние часы и нервы.

— Да, есть и другие существенные плюсы: разгружаются дороги, а значит, снимается головная боль Москвы — пробки. В то же время (раз на трассах становится свободнее) уменьшается объем выхлопов, следовательно, улучшается экология, что напрямую влияет на здоровье москвичей. По сути, мы инвестируем в человеческий капитал.

— О каких ключевых транспортных проектах Москва заявит на урбанфоруме?

— Это и уже реализованный проект Московского центрального кольца, которое мы увязываем с метро и железными дорогами. Благодаря активной работе в этом направлении Москва в 2018 году стала лидером среди 14 крупнейших мегаполисов мира по мультимодальности городского транспорта. Презентуем самую масштабную на нынешний момент в Европе программу развития метростроения. Здесь мы больше конкурируем с китайскими строителями.

— А цифры?

— Судите сами: за прошедшие восемь лет мы уже увеличили протяженность линий метро в полтора раза, а к 2027 году метро станет вдвое больше. Мэр поставил задачу обеспечить пеший доступ к подземке 95 процентов москвичей, и мы этого добьемся.

— А о Московских центральных диаметрах на форуме расскажете?

— Да, я уверен, что обсуждение этого одного из ключевых проектов вызовет огромный интерес у международных экспертов. Мы считаем, что организация скоростных сквозных железнодорожных маршрутов через город — прорывной проект, благодаря которому 6 миллионов жителей московской агломерации (половина из которых — москвичи, а половина — жители ближайшего Подмосковья) смогут экономить в поездках по городу более часа времени.

— Какие еще проекты представит Москва на предстоящем урбанфоруме?

— Мы расскажем о программе модернизации социальной инфраструктуры, а также представим программу развития «Лужников». В фокусе внимания окажется и программа реновации жилого фонда в столице. Далеко не каждому городу по плечу реализовать такой проект.

Ведь речь идет об улучшении жилищных условий миллиона москвичей. Важно, что и сама Москва заметно преобразится и похорошеет.

— Марат Шакирзянович, приезда каких международных экспертов Москва ожидает в первую очередь?

— Ожидается звездный состав участников. Среди них — руководитель программы ООН Хабитат Маймунах Мохт Шариф, всемирно известные архитекторы Пьер де Мерон и Рейнир де Грааф, гендиректор авторитетного международного агентства Tom-Tom Гарольд Годейн, президент японской компании Nikken Sekkei Тадао Камеи и многие другие.

СПРАВКА

Два дня деловой программы Московского урбанфорума будут посвящены обсуждению таких направлений, как жилье, городская среда, технологии и сбалансированное городское развитие через усовершенствование транспортной и социальной инфраструктуры.

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