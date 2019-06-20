Скончалась теща Бари Алибасова

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил о смерти своей бабушки, тещи продюсера. Женщина скончалась в возрасте 80 лет.

По словам Алибасова-младшего, она сильно переживала за здоровье продюсера и не выдержала последних новостей о тяжелом психическом состоянии шоумена.

Последние пару дней сын продюсера практически не общался с прессой. Как выяснилось, он ездил на похороны бабушки.

— Да, моя бабушка умерла. Я два дня назад уехал, у меня сначала тренинг был в Чебоксарах, я отца оставил после Склифосовского с подругой, лечащим врачом, помощником, они следили за ним. А пока ехал в Чебоксары, к нему прорвались СМИ, увидели его в непотребном состоянии, сделали репортаж, и это увидела бабушка, — рассказал Алибасов-младший.

По его словам, теща была очень дорога Бари Каримовичу и была его подругой. Его сын отметил, что бабушка была мостиком, который связывал семью, и человеком, благодаря которому продюсер сохранял отношения с сыном.

Алибасов-младший предполагает, что вероятной причиной смерти тещи отца стали преклонный возраст и стресс. Однако ранее врачи находили у женщины рак на ранней стадии, передает «СтарХит».

Напомним: в начале месяца музыкальный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсер был введен в состояние медикаментозного сна. У него диагностировали четвертую степень ожога желудка. Сейчас продюсер уже выписан из НИИ имени Склифософского и идет на поправку. Планируется, что он будет проходить реабилитацию в Казахстане.

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