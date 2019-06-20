Делегация РФ в Грузии покинула страну после скандала
Делегация РФ в Грузии во главе с Сергеем Гавриловым, депутатом Государственной думы и президентом Межпарламентской ассамблеи православия, покинула страну после того, как на 26-й сессии Генассамблеи организации в Тбилиси произошел скандал.
Местный телеканал IMEDI передает, что самолет с представителями России уже вылетел в Москву.
Известно, что скандал произошел 20 июня после того, как Гаврилов открыл заседание, заняв место в кресле председателя парламента. Этим жестом возмутились оппозиционные депутаты Грузии. Они пикетировали трибуну и блокировали продолжение работы Генассамблеи.
Многотысячный митинг в Тбилиси продолжается и сейчас. Сразу после скандала было принято решение об отъезде российской делегации.
Уточним, что целью протестующих является отставка главы парламента Ираклия Кобахидзе. Он в настоящее время находится в Баку с официальным визитом.
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