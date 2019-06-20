Жерару Депардье предложат сыграть Льва Толстого в российском фильме
Жерар Депардье может исполнить роль русского писателя Льва Толстого в будущем фильме российского режиссера Станислава Лебедева «Воронье гнездо». По его мнению, получивший гражданство РФ Депардье мог бы сыграть великого русского классика.
Свой будущий проект Станислав Лебедев представил в Министерстве культуры в четверг, 20 июня, в рамках заседания экспертного совета по игровому кино для детей. Он определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.
Пока конкретных договоренностей у режиссера с Депардье нет, но он планирует пригласить француза в свою картину. Кроме того, на роль Льва Толстого рассматривается итальянский актер Франко Неро, передает ТАСС.
Жерар Депардье родился в 1948 году. Он снялся более чем в 180 фильмах. В 2013 году актер получил российское гражданство. Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что он в очередной раз отказался платить налоги в России.
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