Редкие образцы техники времен войны впервые покажут в парке «Патриот»
• 21:01 • 20 июня 2019
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В парке «Патриот» откроется выставка советской и немецкой бронетехники начального этапа Великой Отечественной войны
Фото: Сайт парка «Патриот»
В субботу, 22 июня, в столичном парке «Патриот» откроется выставка советской и немецкой бронетехники начального этапа Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба парка.
Посетители впервые смогут увидеть отреставрированный пятибашенный танк Т-35, легкий танк Т-26, средний танк Т-34, бронеавтомобиль БА-3, а также трофейные немецкие танки и бронемашины.
Также гостям покажут городок разведчика, дадут пострелять из охолощенного оружия и угостят «фронтовой» кашей.
Кроме того, в парке состоится памятная акция «Чтим мужество героев войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби, передает агентство городских новостей «Москва».
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