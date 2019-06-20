Депутат предложил Ольге Бузовой баллотироваться в президенты

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в социальной сети о том, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Она привела данные статистики, согласно которым количество запросов в поисковой системе Google с ее именем составило 58 процентов, в то время информацию о российском лидере искали 42 процента пользователей.

В ответ на это эксперт Совета по развитию информационного общества при Государственной думе России Вадим Манукян полагает, что Бузова слишком далеко зашла в своих амбициях, и в шутку предложил ей баллотироваться в президенты страны, чтобы узнать, насколько она популярна на самом деле.

— Ольга, выдвигайтесь в 2024 году в президенты и получите свои законные 1,5 процента по примеру Собчак. На этом можно будет сразу успокоиться по поводу собственной популярности, — высказался он.

По мнению парламентария, не следует сравнивать популярность в Google с реальной популярностью в обществе. В качестве примера он привел президента Украины Владимира Зеленского, который стал главой государства, будучи актером.

— Люди думали, что у Зеленского мозгов побольше, а оказалось, что комик остался комиком, — отметил Манукян.

Он выразил мнение, что Бузова лишь потешает людей, которые только и ждут, «какую очередную нелепость» она скажет, пишет издание «Дни.ру».

Недавно певица заявила, что продолжает выяснять отношения со своим экс-возлюбленным.

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