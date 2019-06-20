Расписание ряда электричек Ярославского направления изменится 22–23 июня
• 22:19 • 20 июня 2019
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Работы будут проводиться на перегоне Москва — Лосиноостровская
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится на предстоящих выходных 22–23 июня в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила пресс-служба магистрали.
Работы будут проводиться на перегоне Москва — Лосиноостровская. В эти дни из расписания выведен ряд пригородных поездов, курсирующих между столицей и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, говорится на сайте МЖД.
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