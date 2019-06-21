Ересь или исповеднический крест

У живописца Питера Брейгеля-старшего есть картина «Притча о слепых». Ее сюжет основан на словах Спасителя о том, что если незрячего ведет за собой слепой поводырь, то они оба упадут в яму (см. Мф. 15, 14). Полотно нидерландского художника наглядно показывает опасность духовного пути людей, подверженных ереси.

Интерпретируя эту евангельскую притчу, священномученик Игнатий Богоносец пояснял, что в будущем веке неотрадная участь одинаково ожидает и тех, кто извращает веру во Христа, и тех, кто прислушивается к их речам. Ересь же состоит в сознательной клевете на истину, когда к христианскому вероучению примешивается человеческое мнение, противоречащее Слову Божию.

В притче о добром пастыре Спаситель предупреждает, как действуют лжеучители. Они входят во двор к овцам не через дверь, но подобно ворам перелазят через нее (см. Ин. 10, 1). По толкованию блаженного Феофилакта Болгарского, под образом дверей здесь нужно понимать Священное Писание. Именно через принятие Слова Божия мы приближаемся к Господу. И, наоборот, всякое противное Богу дело начинается с отрицания Евангелия, отрицания догматов.

Недаром слово «ересь» происходит от греческого «раскол», «отделение». Ложные богословские течения полагают начало любой распри, происходящей в Церкви. Ведь ереси порождаются желанием приспособить христианское вероучение к социальным стандартам, соединить жизнь по Евангелию с потворством страстям (см. Иак. 4, 1–3). Еще апостол предупреждал, что «дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак. 4, 4).

Святитель Николай Сербский справедливо писал, что искажения церковного учения чаще всего появляются якобы ради общего или всенародного блага, но именно ереси часто порождали войны и общественные возмущения, поскольку истинная вера не может смешиваться с обманом.

С первых веков Церковь вела борьбу с ложными течениями, которые наиболее активно возникали с IV по VIII век, в период созыва Вселенских Соборов. В это время были не только ересиархи и их последователи, но и истинные защитники веры, исполнившие заповедь Христову: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» (Мф. 5, 11). Это и святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, лишенный людьми и восстановленный Господом в архиерейском сане за ревностную защиту догматов вероучения, а позже, во времена Диоклетиана, готовый пойти на смерть, но не отказаться от веры. Это и святитель Афанасий Великий, неоднократно терпевший ссылку, но не согласившийся признать арианство. Это и преподобный Феодор Студит, который был подвергнут тюремному заключению за организацию крестного хода с иконами во времена иконоборческой ереси. Это и тысячи клириков и мирян Церкви Русской, хранившие верность Христу в годы советского атеизма.

Люди, пострадавшие за веру, в том числе и от рук еретиков, составляют в Церкви Христовой лик святых исповедников. Мужеству и крепости веры таких людей можно восхищаться, читая, например, о жизни братьев-исповедников Феодора и Феофана Начертанных. Как ревностные защитники почитания святых икон они более двадцати лет претерпевали нападки со стороны еретиков. При императоре Феофиле их заключили в темницу, где изуродовали им лица, за что святых назвали Начертанными.

Каждый раз, читая утреннее правило, молясь на Литургии, верующий произносит слова Символа веры и тем самым исповедует православную веру как единственно истинную, спасительную и дающую надежду в перспективе вечности Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Преподобный Максим Исповедник принял мучения и смерть, до конца защищая православие от ереси монофелитства. Уклонившийся в эту ересь император долго принуждал его признать одну волю во Христе, прибегая к уговорам и угрозам, поскольку авторитет святого среди верующих был очень высок. Но преподобный Максим ответил императору решительным отказом, за что был избит и осужден по надуманному обвинению. Ему усекли язык, отрубили руку и отправили в ссылку, из которой святой не вернулся.

Крест исповедничества несли святитель Никифор, патриарх Константинопольский, святитель Мартин I, епископ Римский, преподобномученик и исповедник Стефан Новый и множество других стойких в вере христиан. Их память чтит Церковь в День всех святых, который будет отмечаться в это воскресенье.

Изучая их жития, можно однозначно ответить на популярное сегодня сомнение: «Какая разница, как верить?» Различие есть, и оно велико. Ибо истинная вера способна приблизить к Богу и привести к единой жизни с Ним. А ересь способна погубить душу, навсегда разлучить с Подателем и Источником жизни. Выбирая, как верить, человек делает выбор между жизнью и смертью, ожидающих его после перехода в вечность.

Потому-то догматы удостоверены не только письменными трудами отцов Церкви, но и кровью мучеников и исповедников. В них как неопровержимая истина зафиксировано лишь то, что напрямую влияет на спасение человека. Об этом говорил святитель Феофан Затворник. В исполнении заповедей, послушании священнослужителям и неукоснительном следовании церковному учению он видел прямой путь к спасению. Защита веры — это долг тех, кто искренне верит во Христа и чает достичь Царства Небесного. «Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век века!» — такая молитва ежедневно возносится к Богу в каждом православном храме.

Благодаря примеру жизни исповедников и писаниям великих отцов Церкви, на Первом и Втором Соборах был сформулирован Никео-Цареградский Символ веры. Положение о его неизменяемости было принято на Третьем Вселенском Соборе. Символ веры заключает в себе основу православного учения и является для христиан руководством, определяющим неложный путь к Богу. Эта молитва особенно торжественна, поскольку она свидетельствует, что, несмотря на страшные испытания, святая соборная и апостольская Церковь осталась непоколебимой в верности Христу.

Каждый раз, читая утреннее правило, молясь на Литургии, верующий произносит слова Символа веры и тем самым исповедует православную веру как единственно истинную, спасительную и дающую надежду в перспективе вечности.

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