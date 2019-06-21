Милонов назвал роллы в суши-барах России «оскорблением чувств японцев»

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал убрать из названий и описаний российских суши-баров любые упоминания о японской кухне, чтобы не оскорблять чувства самих японцев.

Парламентарий утверждает, что в России готовят американские суши, а не японские.

— Та белиберда, которую они делают — роллы «Филадельфия» и прочее — не имеет никакого отношения к японской кухне. Вот эти роллы «Филадельфия» обижают, оскорбляют чувства японцев, — заявил Милонов и предложил запретить писать «японская кухня».

Кроме того, он призвал рестораторов перестать выдавать студентов из стран Средней Азии, работающих официантами в заведениях, за «японских мальчиков».

— Я считаю, это унижает людей, потому что как это так: они берут специально ребят азиатской внешности и тем самым унижают представителей других наций, выдавая их за японцев, — возмутился депутат.

Помимо прочего, Милонов обратил внимание на нарушения в составе суши. Он убежден, что даже в шаурме есть более полезные микроорганизмы, чем в сырой рыбе.

— В шаурме бактерий плохих нет. В шаурме только хорошие бактерии, потому что там есть нормальный хлеб, соус, в котором есть нормальные бактерии, как в йогурте. Они все полезны, поэтому от шаурмы никто не отравился, — заключил парламентарий агентству «Москва».

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