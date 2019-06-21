Российских туристов предупредили об опасности поездок в Грузию из-за протестов

Российским туристам порекомендовали воздержаться от поездок в Грузию до стабилизации ситуации. О конфликтных настроениях в стране предупредил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, нужно дождаться, пока власти урегулируют ситуацию, и не рисковать.

— Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена, — отметил политик.

Он добавил, что хотел бы узнать, как правительственная верхушка Грузии оценивает происходящее. В частности, было бы интересно ознакомиться с мнением президента и премьера. Об этом пишет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Неспокойная обстановка в стране обусловлена протестами сотен граждан, которые начались вскоре после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, состоявшейся 20 июня, в четверг. Ее открыл глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидевший в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало возмущение оппозиции, представленной «Единым национальным движением» и «Европейской Грузией».

В результате депутаты от оппозиционных сил покинули зал, прервав заседание. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Гаврилов отмечал, что они облили его водой и попытались отобрать у него документы.

Протестующие требуют, чтобы делегаты из России незамедлительно покинули Грузию. В знак своего недовольства митингующие забросали яйцами отель, где остановился Гаврилов.

Помимо прочего, оппозиция настаивает на отставке главы кабмина Ираклия Кобахидзе и главы МИД Грузии Георгия Гахарии, на которого возлагают вину за инцидент.