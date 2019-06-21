Заставки с информацией о парках в метро посмотрели почти 34 миллиона раз
С 13 по 26 мая при подключении к бесплатной сети Wi-Fi пассажиры московского метро видели специальные заставки с информацией о достопримечательностях и истории зеленых зон столицы. Заставки были показаны почти 34 миллиона раз, четыре миллиона раз — на английском языке, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Все благодаря digital-проекту «Парк — больше, чем ты думаешь», разработанному специально к Дню парков.
Таким образом, пассажиры столичной подземки узнали, что в Измайловском парке был зверинец с фазанами для царской охоты, в парке «Северное Тушино» стоит настоящая подлодка «Новосибирский комсомолец», в музее-усадьбе «Кусково» стоит дуб, посаженный еще в детстве будущим императором Николаем II, а в «Царицыно» сирень цветет даже зимой.
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