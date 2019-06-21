Пожар произошел у храма Кирилла и Мефодия на юго-западе Москвы
• 10:56 • 21 июня 2019
Поделиться:
0
doc75vxai1pctt15e7t966q
Горит мусор на площади 350 квадратных метров
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Возгорание произошло возле храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, что находится на проспекте Вернадского в Москве. Подробности происшествия «Вечерней Москве» сообщил дежурный офицер ЦУКС ГУ МЧС России Алексей Анциферов.
Он уточнил что пожар происходит вдалеке от святыни, поэтому ей ничего не угрожает. Горит мусор на площади 350 квадратных метров.
— На месте работают пожарные, тушение продолжается, — рассказали в МЧС.
Читайте также: Суд вынес приговор поджигателю храма Иоанна Богослова в Москве
14:2921 июня 2019
14:2821 июня 2019
14:2021 июня 2019
14:1621 июня 2019
14:0921 июня 2019
14:0321 июня 2019
13:5121 июня 2019
13:4721 июня 2019
13:2621 июня 2019
13:1221 июня 2019
12:5521 июня 2019
12:5421 июня 2019
12:5021 июня 2019
12:3021 июня 2019
12:2521 июня 2019
12:1921 июня 2019
12:0521 июня 2019
12:0321 июня 2019
11:5021 июня 2019
11:4521 июня 2019
11:4321 июня 2019
11:2221 июня 2019
11:0721 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:3421 июня 2019
10:2021 июня 2019
10:0921 июня 2019
09:4921 июня 2019
09:3121 июня 2019
09:2021 июня 2019
08:5621 июня 2019
08:2521 июня 2019
08:2121 июня 2019
08:2121 июня 2019
08:0221 июня 2019
08:0221 июня 2019
07:4821 июня 2019
07:0521 июня 2019
06:3721 июня 2019
05:4221 июня 2019
04:1821 июня 2019
04:0321 июня 2019
03:3921 июня 2019
02:5421 июня 2019
02:0621 июня 2019
01:4321 июня 2019
00:5821 июня 2019
00:3421 июня 2019
22:4520 июня 2019
22:3820 июня 2019
22:0920 июня 2019
21:5120 июня 2019
21:0720 июня 2019
21:0720 июня 2019
21:0120 июня 2019
20:4820 июня 2019
20:4320 июня 2019
20:3920 июня 2019
20:1820 июня 2019
20:0420 июня 2019
19:4720 июня 2019
19:2920 июня 2019
19:1720 июня 2019
19:0920 июня 2019
19:0220 июня 2019
18:3620 июня 2019
18:1920 июня 2019
18:0320 июня 2019
18:0320 июня 2019
17:4820 июня 2019
17:4720 июня 2019