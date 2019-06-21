Все точки в истории героев программы «Жди меня» расставит экспертиза ДНК

Если любовь завершилась, можно продолжать страдать рядом друг с другом, можно расстаться друзьями, но если в семье есть дети, разрыв абсолютно всех связей с бывшей «половинкой» может стать роковой ошибкой. Настя приехала на программу «Жди меня», чтобы найти своего родного отца — Анатолия Викторовича Помозова. Она видела его последний раз, когда училась в начальных классах. После разрыва отношений между мамой, обожавшей мужа, но уставшей от его запоев и загулов, и папой, выставленным из дома, прошло много лет. Настя узнает о его судьбе в студии программы «Жди меня». И получит ответ на вопросы: где он находился все это время и почему за столько лет он ни разу не пытался выйти на связь с семьей?

После выхода в эфир программы с участием Расула Сулейманова из Дагестана на горячую линию «Жди меня» позвонила женщина по имени Салихат из города Кизилюрт. Она рассказала историю об удочеренной девочке, которая может быть сестрой Расула. Какая правда скрывается за этой невероятной историей и что покажет экспертиза ДНК?

А Эльвира Александровна Поспелова разыскивает Михаила Филипповича Белова — доктора, который лечил ее детей и стал для их семьи настоящим ангелом-хранителем. Примерно двадцать лет назад Михаил Филиппович переехал в Израиль, и с тех пор Поспеловы ничего не знают о нем. Но в студию «Жди меня» неожиданно вынесут фаршированную рыбу — знаменитую рыбу-фиш.

Какое сообщение скрывается за этим кулинарным трюком? Вы узнаете об этом 21 июня в 18:10.

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