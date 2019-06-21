Роспатент представил топ-100 лучших изобретений 2018 года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности составила топ-100 лучших изобретений 2018 года.
В список вошли несколько категорий, среди которых: «Компьютерная техника», «Транспорт», «Энергетика», «Металлургическая промышленность и машиностроение», «Органические соединения и фармацевтика» и другие.
Отметим, что в числе лучших оказался коллектив авторов из Татарстана. Они получили патент на уникальную во всем мире технологию электрохимической переработки золотосодержащего сплава.
Институт химии Дальневосточного отделения РАН разработал способ иммобилизации радионуклидов, что позволяет создавать керамические саркофаги нового поколения для радиоактивных отходов.
Команда института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН стояла за созданием катализатора гидрокрекинга углеводородного сырья для получения высококачественных продуктов из тяжелой нефти.
— В числе лучших — изобретатели нового способа получения графена, разработчики, нашедшие способ гарантировать сохранность органов для трансплантации, создатели нового пептидного модулятора для лечения расстройств памяти, — подчеркнули в Центре общественных связей Роспатента.
Более подробная информация о патентообладателях опубликована на сайте ведомства.
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