Москвичам рассказали, как правильно заниматься спортом на регулярной основе
Около 3,5 миллиона горожан периодически занимаются спортом. Об этом сообщил главный внештатный специалист по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе.
По его словам, около 500 тысяч человек занимаются спортом в столице на постоянной основе. Любителям здорового образа жизни необходим постоянный медицинский контроль для того, чтобы физические нагрузки не приводили к истощению организма. Перед тем как заняться фитнесом на постоянной основе, стоит обязательно пройти диспансеризацию в поликлинике или в павильоне здоровья.
Зураб Орджоникидзе добавил, что в столице есть все необходимые условия для занятий спортом. Он посоветовал соблюдать правильное питание.
— Например, если вы занимаетесь силовыми упражнениями — нужно потреблять больше белков, при аэробных нагрузках — больше углеводов, — цитирует Зураба Орджоникидзе агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что сон должен быть полноценным и продолжаться не менее восьми часов.
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