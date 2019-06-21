Канделаки рассказала о своих комплексах

Популярная российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки рассказала в социальных сетях о своих комплексах, связанных с внешностью.⠀

— Я прекрасно помню себя маленькой — грузинская толстая девочка в русской школе для детей военных, где было полно высоких русых красавиц с косами и голубыми глазами. Я была той самой второй подругой, которая «товарищ», — отметила Канделаки в Instagram, добавив, что до старших классов она никому не нравилась.

По ее словам, лишь несколько лет назад кто-то более-менее признал, что она может претендовать на какие-то внешние данные.

Ее критиковали в кадре, предлагали идти работать на радио:

— Когда началась программа «Детали», Александру Роднянскому первый год писали: «Что это за чучело в эфире?!» Ситуация усложнялась тем, что мне делали необычные прически и подбирали аутфит, который подчеркивал необычную внешность, — заявила ведущая, отметив, что ее это не смущало, поскольку она никогда не хотела быть как все. Канделаки подчеркнула, что всегда хотела быть собой.

Она считает, что рассказ о своих комплексах — определенный вызов, и предложила Филиппу Киркорову, Светлане Лободе и Яне Рудковской рассказать о подобных случаях.

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