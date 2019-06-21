Полномочия автоинспекторов предложили расширить до лишения прав без суда
Начальник административно-правового управления департамента МВД Дмитрий Газизов выступил с предложением расширить полномочия автоинспекторов и сократить компетенцию судей. Он сказал это на конференции к 45-летию Научного центра безопасности дорожного движения ведомства.
По предложению Газизова, необходимо разрешить сотрудникам ГИБДД ограничивать водительские права без решения суда. Он отметил это в рамках дискуссии об утвержденной концепции Кодекса об административных правонарушениях.
В последнее время, по словам Газизова, документ практически превратился в экономический рычаг, который позволяет пополнить бюджет за счет штрафов.
Как передает «Российская газета», спикер на конференции также выступил за отмену административного ареста. Газизов предложил заменить его превентивным задержанием на 48 часов.
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