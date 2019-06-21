Мировой музыкальный фестиваль «Дикая мята» стартует 28 июня
С 28 по 30 июня 2019 года в Тульской области пройдет мировой музыкальный фестиваль «Дикая мята». Этот изумительный фестиваль давно притягивает к себе внимание миллионов, поскольку объединяет самых актуальных артистов текущего момента и уже культовые музыкальные коллективы. На трех сценах «Дикой мяты» в 2019 году выступят Primal Scream, Баста, The Hatters, Shortparis, «Альянс», «Дельфин», «Мумий Тролль», Монеточка, Нейромонах Феофан и другие. Телеканал ТНТ4 стал генеральным информационным партнером крупнейшего независимого опен-эйра России и «несет ответ» за комедийную составляющую мероприятия. Расписание мероприятий таково:
— Уже 29 июня, в субботу, на сцене SIRENA с 14:00 приветствовать группы и общаться со зрителями будет ведущий шоу «Прожарка» Илья Соболев.
— В 23:15 на сцене WILLY BOYS CLUB пройдет «Stand Up-вечеринка телеканала ТНТ4», на которой выступят комики Андрей Бебуришвили, Максим Евдокимов, Павел Дедищев, Хетаг Хугаев. Ведущий останется неизменным — это Илья Соболев.
Помимо сцены, на протяжении всего дня комики будут присутствовать на всех остальных площадках фестиваля.
Всем гостям опен-эйра ТНТ4 подарит фирменные очки, сквозь которые фестиваль станет еще ярче и красочнее. Если же пойдет дождь, не печальтесь — для вас припасены дождевики!
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