Российские ученые создали робота-художника
Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ показали робота-художника, способного писать реалистичные картины.
В микроблоге Министерства образования и науки Российской Федерации уточняется, что механизм оснащен автоматической кистью, функционирующей на высокоточных насосах. Робот смешивает основные краски в особом смесителе, созданном посредством технологий 3D-печати и соединенном с полой кистью.
— Вторым существенным элементом научной новизны проекта является особый алгоритм синтеза векторной карты мазков на основе исходного растрового изображения. В конечном итоге это позволяет достичь высокого качества и плотности отрисовки, а также существенно увеличить производительность робота, — рассказал научный руководитель команды разработчиков Денис Бутусов.
В перспективе изобретение планируют использовать в реставрационных работах памятников архитектуры и искусства. Помимо этого, робот будет справляться с документацией и контролированием состояния монументов с помощью новейших лазерных, оптико-электронных и аддитивных технологий. Соответствующая информация приведена в Facebook Минобрнауки.
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