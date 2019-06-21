Племянник Пугачевой справился с алкогольной зависимостью и женился

Влад Пугачев, племянник Примадонны российской эстрады, женился во второй раз. Это произошло после долгой борьбы мужчины с алкогольной зависимостью.

Известно, что ранее отношения племянника звезды и его легендарной тети не складывались. В результате уже упоминаемого алкоголизма Влад Пугачев потерял работу, а новую искать не собирался. В итоге дело дошло до того, что Алле Борисовне даже пришлось взять опеку над маленьким сыном мужчины от первого брака.

Со временем отношения наладились. Влад Пугачев «взялся за голову», после он нашел любимую девушку по имени Гузель. Она, по собственному признанию, сначала и не догадывалась, что познакомилась с родственником звезды.

Свадьбу молодожены справили скромно. На бракосочетании присутствовали лишь несколько самых близких для них людей.

— Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все получится, — передает «СтарХит» слова Влада Пугачева.

Сам мужчина признается, что влюбился в будущую жену с первого взгляда.

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