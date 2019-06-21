Акция «Свеча Памяти» пройдет в Санкт-Петербурге
Особую программу ко Дню памяти и скорби подготовили в Санкт-Петербурге в рамках акции «Свеча памяти». В четыре утра возле монумента героическим защитникам Ленинграда они свечами выложат надпись «1941 Помним».
Данную информацию передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Организатором программы является Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
После того, как указанная выше надпись будет выложена свечами, участники акции, как сообщает nevnov.ru, отправятся к монументу защитникам Ленинграда, чтобы возложить к нему цветы. Затем они почтят память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
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