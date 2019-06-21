Опубликовано видео задержания экстремистов в КЧР
Представители Федеральной службы безопасности России опубликовали видеоролик с задержанием 12 членов запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хилжра»*. Силовики проводили обыски в Москве и Карачаево-Черкесии: в результате были найдены экстремистская литература и оружие.
Представители ведомства уточнили, что задержанные распространяли идеи радикального ислама и пытались сместить с постов муниципальных чиновников. Итоговой целью преступников должно было стать государство на территории Северо-Кавказского региона с шариатской формой правления.
Всего было задержано 12 человек, сообщает телеканал РЕН ТВ.
*Запрещенная в Российской Федерации организация.
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