Специалисты сообщили, как бесплатно увеличить свой загородный участок
Сотрудники Федеральной кадастровой палаты Россеестра рассказали, каким образом россияне смогут бесплатно получить некоторую площадь земли вдобавок к уже имеющемуся загородному участку.
Оказалось, что такая вероятность связана с проведением кадастровых работ. Их заказчиками являются местные власти. Соответственно, финансируются они за счет бюджетов. Это делается для того, чтобы четко понимать, какие участки расположены на той или иной территории. Там более, что от этого зависит сумма налогов.
- Заставить всех провести межевание и четко определить границы своих наделов нереально. Поэтому государство пошло по пути упрощения процедуры, - передает «Российская газета» слова председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина.
Уточняется, что россиянам дадут возможность бесплатно оформить до десяти процентов от уже имеющегося надела в случае, если выяснится, что фактически используемая гражданами площадь земли превышает указанную в Едином госреестре недвижимости.
Как передает rg.ru, эта процедура станет возможность после вступления в силу в декабре 2019 года поправок в законах «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости».
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