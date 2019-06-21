Пение под водой: ученым впервые удалось записать звуки японских китов
Биологи из США впервые записали пение самца японского кита. Они относятся к очень редкому виду гладких китов. Помимо записи, ученые поделились фотографией млекопитающего.
Около девяти лет назад исследователям также встретили японского кита и сделали похожую запись, но доказать, что звуки принадлежат именно этому редкому виду у них не получилось.
Спустя семь лет, эксперимент, все же, удался и пение умирающего животного удалось зафиксировать на цифровой носитель.
Японские киты относятся к семейству гладких китов. Они занесены в красную книгу. На Земле осталось около тридцати таких особей. Именно поэтому их пение ранее не никто не записывал.
Тем не менее, сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований США наконец смогли это сделать после долгих поисков вымирающего вида. Об этом сообщает Naked Science.
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