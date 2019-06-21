Библиотека «МЭШ» опубликовала более 140 новых архивных документов
В библиотеке «Московской электронной школы» появились более 140 новых архивных материалов, рассказывающих об известных русских литераторах XIX–XX веков — Пушкине, Ломоносове, Крылове, Тургеневе, Гоголе, Островском, Толстом, Маяковском.
Из документов Главархива Москвы можно узнать о подготовке столицы к празднованию столетия со дня рождения А.С. Пушкина, в частности, о проведении конкурса на лучший проект памятника поэту, о первой общедоступной московской библиотеке — читальне имени И.С. Тургенева.
В новых материалах — информация о созданном в 1910 году Обществе памяти М.В. Ломоносова, а также о заседании в честь 200-летия со дня рождения ученого, проведенного Императорской академией наук. В этих же документах можно найти сведения об учреждении стипендий для талантливых детей из крестьянства, а также об учебных заведениях, получивших имя великого ученого.
Особое внимание уделяется социологическим исследованиям, которые рассказывают, кто посещал «Тургеневку»: рабочие, студенты, полицейские, военные, духовенство, купцы.
Один из самых уникальных материалов — автограф жены Льва Толстого Софьи Андреевны, которая в числе прочих поддержала проект создания мемориального музея своего мужа.
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