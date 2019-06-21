Тело подростка обнаружили в Школьном озере
• 16:37 • 21 июня 2019
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На место происшествия прибыли пять единиц техники и 19 сотрудников
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Тело 17-летнего подростка обнаружено в Школьном озере в Зеленограде. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» в пятницу, 21 июня, сообщили в пресс-службе МЧС городского округа.
Сообщение об утонувшем молодом человеке поступило спасателям в ночь на 20 июня. На место происшествия прибыли пять единиц техники и 19 сотрудников. Его тело достали водолазы в 15 метрах от берега с глубины трех метров.
По информации пресс-службы, два несовершеннолетних друга на озере в десятом микрорайоне распивали спиртные напитки. После этого один из подростков решил искупаться. По словам его товарища, у утонувшего парня были проблемы со здоровьем. Причина смерти в настоящее время устанавливается.
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